Створено Комісію з біобезпеки та біологічного захисту при РНБО України

Президент Віктор ЮЩЕНКО на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 лютого «Про біологічну безпеку України» затвердив Положення про Комісію з біобезпеки та біологічного захисту при РНБОУ.

Текст відповідного указу глави держави оприлюднено на його офіційному сайті.

Відповідно до положення, Комісія з біобезпеки та біологічного захисту є робочим органом РНБОУ. ЇЇ основними завданнями є здійснення аналізу існуючих та можливих загроз біологічного походження національній безпеці України, аналіз виконання держпрограм і стану реалізації заходів у сфері біобезпеки та біологічного захисту та узагальнення міжнародного досвіду з формування і реалізації державної політики у цій сфері. Комісія також має розробляти та вносити на розгляд РНБОУ пропозиції щодо удосконалення правового регулювання у сфері біобезпеки та біологічного захисту та удосконалення системи оперативного інформаційно-аналітичного забезпечення Голови РНБОУ з питань біобезпеки та біологічного захисту.

Комісія утворюється у складі голови, двох його заступників, секретаря та інших членів комісії. Головою новоствореного оргнау глава держави призначив директора Інституту біохімії ім. О.В.Палладіна Національної академії наук України Сергія КОМІСАРЕНКА.

Персональний склад Комісії буде затверджено Президентом за поданням секретаря Ради нацбезпеки і оборони.

Цим же указом глава держави ліквідував Міжвідомчу комісію з питань біологічної та генетичної безпеки при Раді нацбезпеки і оборони України.