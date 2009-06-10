Дитяча гіпертонія - розплата за п'ятірки

Від неправильного навчання в школі у дітей може підвищуватися тиск. А дитяча гіпертонія, про яку навіть не здогадуються батьки, загрожує ризиком інсульту в старшому віці.

Ось вже п`ять років проводиться дослідницька програма «Інформаційний простір і здоров`я школярів». Вона полягає в моніторингу психологічного і фізичного стану школярів. Сумісний проект Академії наук, Академії медичних наук і Академії освіти вперше поставив завдання з`ясувати, наскільки дітям комфортно або не комфортно в школі. Тобто наскільки школа провокує стрес у дітей. Стресові показники порівнюють із статистикою соматичних захворювань. У експерименті задіяно декількох загальноосвітніх шкіл Москви і Іркутська.

Вже отримані дуже цікаві результати. Вперше було виявлено те, що у наших дітей школа викликає підвищення артеріального тиску. На початку і в кінці навчального року дітям вимірювали тиск. Спочатку показники у більшості учнів відповідають середній нормі 90/60. До кінця навчання в групі школярів, починаючи з 10-11 років реєстрували підвищений артеріальний тиск. Більше всього гіпертоніків було виявлено серед старших підлітків пубертатного періоду. Але після літніх канікул, до початку наступного навчального року, як виявилось, показники нормалізувалися. Хоч і не у всіх дітей. Частині дітей (приблизно 5% з числа обстежуваних) ставили діагноз гіпертонія.

Фахівці стверджують, що не треба прописувати дітям дорослі препарати. Головне, навчити дітей правильно розпізнавати емоції і уміти з ними справлятися, продуктивно реагувати на образу, агресію, а не пригнічувати їх в собі.

infox.ru