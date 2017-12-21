МОЗ розпочало закупівлі лікарських препаратів на 2018 рік

МОЗ розпочало закупівельний процес на 2018 рік.

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Як повідомили УНІАН у МОЗ, впродовж п’яти робочих днів можна надсилати свої пропозиції до проекту переліку (номенклатури) лікарських засобів, виробів медичного призначення, обладнання та інших товарів, робіт і послуг, які закуповуватимуться міжнародними спеціалізованими організаціями за кошти Державного бюджету на 2018 рік.

Затвердження номенклатури – один з найперших кроків державних закупівель. Погоджений перелік лягає в основу технічного завдання для спеціалізованих організацій, які будуть здійснювати закупівлі для українських пацієнтів.

Міністерству охорони здоров'я вдалося вирівняти графік закупівельного процесу та ще до початку нового року визначити і винести на обговорення номенклатури.

На громадське обговорення винесено 26 номенклатур. До обговорення готується ще 16 номенклатур, які буде оприлюднено найближчим часом.