МОЗ розпочало закупівлі лікарських препаратів на 2018 рік

14:17, 21 грудня 2017
Країна
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На громадське обговорення винесено 26 номенклатур. 

pixabay.com

МОЗ розпочало закупівельний процес на 2018 рік.

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Як повідомили УНІАН у МОЗ, впродовж п’яти робочих днів можна надсилати свої пропозиції до проекту переліку (номенклатури) лікарських засобів, виробів медичного призначення, обладнання та інших товарів, робіт і послуг, які закуповуватимуться міжнародними спеціалізованими організаціями за кошти  Державного бюджету на 2018 рік.

Затвердження номенклатури – один з найперших кроків державних закупівель. Погоджений перелік лягає в основу технічного завдання для спеціалізованих організацій, які будуть здійснювати закупівлі для українських пацієнтів.

Міністерству охорони здоров'я вдалося вирівняти графік закупівельного процесу та ще до початку нового року визначити і винести на обговорення номенклатури. 

На громадське обговорення винесено 26 номенклатур. До обговорення готується ще 16 номенклатур, які буде оприлюднено найближчим часом. 

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Теги: #державні закупівлі ліків