Кіровоградщина: жінка і дитина загинули від удару блискавки

У с. Дмитрівка Знам’янського району Кіровоградської області внаслідок удару блискавки загинули 48-річна жінка та 13-річна дівчинка.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління МНС в області.

Нещасний випадок стався минулої доби. Гроза застала жінку і дитину у полі під час випасу домашньої худоби.