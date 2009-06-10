Кіровоградщина: жінка і дитина загинули від удару блискавки
16:11, 10 червня 2009Країна
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Гроза застала у полі
У с. Дмитрівка Знам’янського району Кіровоградської області внаслідок удару блискавки загинули 48-річна жінка та 13-річна дівчинка.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління МНС в області.
Нещасний випадок стався минулої доби. Гроза застала жінку і дитину у полі під час випасу домашньої худоби.
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