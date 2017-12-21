Майже 70% українців платять за медичну допомогу в державних лікарнях

За одержання допомоги в державних медичних установах платять 69% українців.

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Про це свідчать передані УНІАН результати дослідження «Реформи в Україні: недороблене і недовиконане», проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології.

Опитування показало, що за медичну допомогу в державних медичних установах платять 69% респондентів, із них 33% – майже завжди, 25% – іноді й іще 10% платили пару разів. Принципово не платять лише 11% опитаних, а 16% не платять, бо у них немає грошей.

Готові офіційно відшкодовувати лікарні 15% вартості медичних послуг 15% українців, за умови, що решту оплатить держава.