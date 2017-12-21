Шість корисних властивостей яблук

Дієтологи наголошують, що яблука не лише смачні плоди, вони ще мають лікувальний вплив на організм.

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1. Допомагають схуднути. Краща дієта для стрункості - це протягом декількох днів їсти печені яблука з корицею і кефіром, буде найменше навантаження на шлунок, і одночасно виводитимуться токсини. Заїдайте 200 г кефіру 3- 4 яблуками. Протягом дня не забувайте поповнювати і жирові запаси - з`їдайте трохи масла або сала. Щоб така дієта не набридла своєю одноманітністю, можна додавати в яблука корицю, в кефір спеції, або зелень.

2. Виводять отрути. Яблука - це натуральний сорбент. Вони багаті пектином - білком, що чистить кишечник, і флавоноїдами, які зв`язують вільних радикалів, запобігаючи розвитку пухлин.

3. Додають сили. Завдяки мінералам магнію, фосфору, кальцію, калію, селену і йоду, а також вітамінам С, В1, В2, РР, Е і А яблука чудово відновлюють сили після втоми, стресів, при хворобі. Причому весь цей букет зберігається головним чином в шкірці і тонкому шарі м`якоті. Саме тому дієтологи рекомендують ретельно мити, але у жодному випадку не чистити яблука.

4. Знижують холестерин. Дієтологи відмітили, що двотижнева яблучна дієта знижує рівень цієї речовини в крові людини аж на 30%.

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5. Очищають зуби. Цими фруктами можна замінити зубні щітки. І головне, що особливих зусиль для цього не потрібно, достатньо тільки з`їсти одне яблучко натщесерце - і зубна емаль природним чином очиститься від нальоту, що скупчився на ній.

6. Покращують травлення. У цих круглобоких плодах присутні органічні кислоти: яблучна, лимонна, саліцилова і бор. Завдяки цьому, яблука стимулюють вироблення жовчі і шлункового соку. Отже, одне яблуко за 20 хвилин до їжі - і вовчий апетит під час трапези вам гарантований.