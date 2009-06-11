Сексуальні розлади вилікували яскравим світлом

Італійські учені виявили, що різні сексуальні розлади, не пов`язані з органічним ураженням статевих органів, піддаються лікуванню яскравим світлом.

На ідею подібної терапії дослідників з Університету Сиени наштовхнули відомі дані про те, що епіфіз (шишковидна залоза), який регулює циклічні біологічні ритми і реагує на міру освітлення, здатний пригнічувати репродуктивну систему.

Причому, судячи з усього, його дія реалізується на багатьох рівнях, оскільки рецептори до гормону епіфізу мелатоніну виявлені і в гіпоталамо-гіпофизарній системі, контролюючій фон всіх гормонів, і безпосередньо в статевих залозах. Крім того, передбачається, що мелатонін збільшує продукцію іншого гормону – пролактина, що може викликати сексуальні розлади.

medportal.ru