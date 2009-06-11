Автоматизована інсулінова помпа вийшла в продаж

У Великобританії почнуть продавати повністю автоматизовані інсулінові помпи – пристрої для введення цього гормону діабетикам, що самостійно визначає рівень глюкози в крові і припиняє ін`єкцію при його надмірному зниженні. Аналогів на ринку нова помпа не має.

Пристрій під назвою Paradigm Veo створений для запобігання передозуванню інсуліну, яке може привести до гіпоглікемічної коми і смерті. При падінні концентрації глюкози в крові нижче за норму нова помпа подає людині застережливий сигнал, а якщо він не реагує, самостійно припиняє введення.

Діабетолог-консультант з Районної лікарні Харрогейта Пітер Хеммонд (Peter Hammond) назвав Paradigm Veo "значним проривом", який істотно підвищить якість життя пацієнтів і зменшить страх, пов`язаний з можливістю передозування.

Виробник нової помпи компанія Medtronic нагадує, що її розробка застосовна тільки при цукровому діабеті 1 типу.

medportal.ru