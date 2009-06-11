Жирна їжа викликає голод

Нове дослідження, проведене ученими з університету Цинциннаті, підтвердило, що гормон голоду грелин може бути активований жирами з їжі, яку ми вживаємо, а не жирfvb, які виробляє організм, щоб оптимізувати метаболізм і сприяти накопиченню жиру в організмі. Результати роботи будуть опубліковані в червневому випуску журналу Nature Medicine.

Результати дослідження, cтверджують його автори, перевернули існуючу теорію про роль грелину з ніг на голову і вказали на роль ферменту ГОАТ, який активує грелин. Це відкриття може бути використане в створенні нових методів лікування метаболічних захворювань, стверджують учені.

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