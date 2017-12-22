"Oh, shit": українські лікарі зачитали реп із порадами, якими часто нехтують хворі (відео)

Українські лікарі зачитали реп про важливість відповідального прийому ліків та проблему хаотичного прийому антибіотиків.

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Відео записане за ініціативи видання Platfor.ma, Центру громадського здоров'я та Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Так, медики зачитали реп про історію винайдення антибіотиків, появу резистентності бактерій та наслідки, до яких може призвести безвідповідальне вживання антибіотиків.

Раніше експерти ООН наголосили, що надмірне споживання антибіотиків призводить до потрапляння їх у довкілля у вигляді відходів і підвищення стійкості до них.