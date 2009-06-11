В Австралії став популярним чорний ринок грудного молока

Австралійки почали активно купувати грудне молоко на чорному ринку.

Жінки, у яких з якихось причин відсутнє грудне молоко, змушені звертатися до послуг приватних осіб, щоб придбати молоко для годування своїх дітей. Ця тенденція була викликана нестачею у країні офіційних банків молока.

За словами засновника одного з таких банків Мареі Райан, подібні сховища можуть забезпечити лише потреби матерів, які мешкають поблизу. Наприклад, у банк Gold Coast прийшло понад 160 запитів на грудне молоко від жінок з штату Новий Південний Уельс.

Австралійки, уникаючи штучного вигодовування, розміщують приватні оголошення про купівлю грудного молока. Однак, купуючи молоко у приватному порядку, жінки ризикують заразити своїх дітей такими захворюваннями як гепатит або СНІД, говориться у статті.

Представник австралійської Асоціації годуючих матерів Кері Вуд заявила, що організація не схвалює продаж та купівлю молока приватними особами. За її словами, у 2007 році організація просила уряд розібратися у ситуації з державними банками молока. Вуд також додала, що купуючи молоко у донорів, жінкам необхідно знати результати аналізів на різні інфекції.

medportal.ru