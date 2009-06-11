Ющенко підписав закон про маркування ліків шрифтом Брайля

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав закон “Про внесення зміни до статті 12 Закону України “Про лікарські засоби” щодо маркування лікарських засобів шрифтом Брайля”, ухвалений Верховною Радою 20 травня.

Текст документу оприлюднено на офіційному сайті глави держави.

Даним законом внесено зміну до статті 12 закону «Про лікарські засоби», якою передбачено на зовнішній упаковці лікарського засобу зазначати шрифтом Брайля назву лікарського засобу, дозування та лікарську форму з метою забезпечення доступності інформації про лікарські засоби для сліпих і осіб, які недобачають, що значно полегшить цим особам їх застосування при лікуванні.

У пояснювальній записці до закону зазначається, що в Україні кількість громадян, які для ознайомлення з друкованою інформацією застосовують шрифт Брайля, коливається від 45 тис. до 50 тис. осіб, в тому числі кількість тотально сліпих коливається від 10 тис. до 20 тис. осіб.

Закон набуває чинності з 1 січня 2010 р.

Кабінету міністрів України протягом трьох місяців доручено привести свої нормативно-правові акти у відповідність із прийнятими змінами.