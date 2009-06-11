Дніпропетровській дитячій лікарні подарували обладнання
10:19, 11 червня 2009Країна
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Вартістю 475 тис грн
Сьогодні у Дніпропетровську голова Наглядової ради Міжнародного благодійного фонду «Україна 3000» Катерина ЮЩЕНКО передала від імені фонду обласній дитячій клінічній лікарні сучасне медичне обладнання вартістю 475 тис. грн.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Дніпропетровської облдержадміністрації.
Цього ж дня К.ЮЩЕНКО відвідала Дніпродзержинськ, де нагородила переможців благодійного проекту «Діти-дітям» - учнів місцевої гімназії №11 - путівками до міжнародного дитячого центру «Артек».
Раніше дніпродзержинські гімназисти взяли під опіку 60 сиріт «Будинку дитини». Зокрема, на уроках трудового навчання учні гімназії шиють одяг для вихованців дитячого закладу
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