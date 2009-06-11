Дніпропетровській дитячій лікарні подарували обладнання

Сьогодні у Дніпропетровську голова Наглядової ради Міжнародного благодійного фонду «Україна 3000» Катерина ЮЩЕНКО передала від імені фонду обласній дитячій клінічній лікарні сучасне медичне обладнання вартістю 475 тис. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Дніпропетровської облдержадміністрації.

Цього ж дня К.ЮЩЕНКО відвідала Дніпродзержинськ, де нагородила переможців благодійного проекту «Діти-дітям» - учнів місцевої гімназії №11 - путівками до міжнародного дитячого центру «Артек».

Раніше дніпродзержинські гімназисти взяли під опіку 60 сиріт «Будинку дитини». Зокрема, на уроках трудового навчання учні гімназії шиють одяг для вихованців дитячого закладу