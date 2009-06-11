Чим небезпечний дефіцит йоду в організмі

Вузловий зоб - захворювання досить поширене і часто перебігає безсимптомно, найчастіше виявляють його при проведенні ультразвукового дослідження абсолютно випадково.

Все ж таки краще не ризикувати і своєчасно проходити подібні дослідження, щоб не допустити розвитку серйозних ускладнень.

Причому, жінок це стосується більшою мірою, чим чоловіків, адже вузловий зоб серед жіночого населення зустрічається в десять разів частіше, особливо у віці, що перевищує, сорок п`ять років.

У основі недуги лежить дефіцит в організмі такої важливої речовини, як йод.

Причиною йододефіциту може стати проживання у певній місцевості, дози опромінювання, спадковий чинник, коли в сім`ї спостерігалися випадки раку щитовидки.

Для підтвердження діагнозу, крім УЗД, проводять аналізи на гормони щитовидної залози, таких як тиреотропний гормон, тироксин, трийодтиронін.

Проведені обстеження дозволяють робити висновки про функцію щитовидки, яка може бути зниженою – гіпотиреоз, підвищеною, – гіпертиреоз і нормальною – еутіероз (частіше зустрічається при вузловому зобі).

Лікування ж призначається, виходячи з розмірів вузла.

Якщо спостерігається швидкий ріст вузлів або їхній розмір перевищує десять міліметрів, то призначають проведення біопсії, з метою виключення наявності злоякісної пухлини. А ось у разі наявності усередині вузла микрокальцинатів є однією з ознак ракового захворювання. У решті всіх випадків за хворим просто ведеться регулярне спостереження.

Як правило, хворим людям призначається спеціальна дієта, що включає продукти, що містять йод, тобто: капусту, хурму, морську капусту, фейхоа тощо.

А ось будь-які теплові процедури рекомендується звести до мінімуму.

Тактику лікування обирає лікар, при цьому, у разі наявності великих вузлів, більше трьох-чотирьох сантиметрів або спостерігається ріст може бути рекомендовано і оперативне лікування.

На закінчення, хотілося б привести деякі дані статистики:

- за роки свого життя чоловік споживає приблизно чайну ложку йоду;

- одномоментний прийом двох-трьох грамів (30 мл йодної настоянки) цієї речовини загрожує непередбачуваними наслідками;

- у рідкісних, не не більше двох відсотків випадків, під вузловим зобом ховається злоякісна пухлина.

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