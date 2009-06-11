Органам вететеринарної медицини розширили повноваження

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав закон України “Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення”.

Текст документу обнародуваний на офіційному сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила закон “Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення” 21 травня.

Згідно із законом, державні органи ветеринарної медицини, підрозділи ветеринарної міліції з проведення карантинних ветеринарних заходів Міністерства внутрішніх справ України розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушеннями правил щодо карантину тварин та інших ветеринарно-санітарних вимог.

Від імені державних органів ветеринарної медицини, підрозділів ветеринарної міліції з проведення карантинних ветеринарних заходів Міністерства внутрішніх справ розглядають справи про адміністративні правопорушення і накладають адміністративні стягнення: Головний державний інспектор ветеринарної медицини України та його заступники, начальник Управління ветеринарної міліції з проведення карантинних ветеринарних заходів Міністерства внутрішніх справ України та його заступники - штраф на громадян до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб - до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Це мають право також робити головні державні інспектори ветеринарної медицини Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, регіональних служб державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті та їхні заступники, державні інспектори ветеринарної медицини Державного комітету ветеринарної медицини України, інспектори Управління ветеринарної міліції з проведення карантинних ветеринарних заходів Міністерства внутрішніх справ, начальники відділів ветеринарної міліції з проведення карантинних ветеринарних заходів головних управлінь, управлінь МВС у Криму, областях, містах Києві та Севастополі та їхні заступники - штраф на громадян до дев’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб - до дев’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян тощо.