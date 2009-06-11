Підписано закон про права дитини, над якою встановлено опіку

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення прав дитини, над якою встановлено опіку чи піклування”, ухвалений парламентом 21 травня.

Текст документу розміщено на офіційному сайті глави держави.

Згідно з законом, встановлення опіки та піклування не припиняє права дитини на отримання пенсії, аліментів, відшкодування шкоди у зв’язку з втратою годувальника та інших соціальних виплат, призначених дитині відповідно до законів, а також права власності дитини на ці виплати.

Опікун самостійно здійснює витрати, необхідні для задоволення потреб підопічного, за рахунок пенсії, аліментів, відшкодування шкоди у зв’язку з втратою годувальника, допомоги на підопічну дитину та інших соціальних виплат, призначених на підопічну дитину відповідно до законів, доходів від майна підопічного тощо.

Одноразова допомога, призначена опікуну, вважається власністю дитини. Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, призначається особам, визначеним у встановленому законом порядку опікунами чи піклувальниками дітей, які позбавлені батьківського піклування. Така допомога вважається власністю дитини.