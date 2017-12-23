У МОЗ заявили про катастрофічну нестачу вакцин від поліомієліту

За правилами, для лікування поліомієліту перші дві дози вводяться вбитою вакциною, але через те, що вона не робить сильного імунітету, далі проводиться закріплення живою вакциною.

Про це в інтерв'ю "Главкому" повідомила головний інфекціоніст Міністерства охорони здоров’я Ольга Голубовська.

Вона уточнила, що в Україні на сьогоднішній день достатня кількість живої вакцини, але немає вбитої.

"Ми фактично не можемо вакцинувати дітей від поліомієліту", — підкреслила Голубовська.

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Лікар пояснила, що робити перше щеплення живою вакциною не можна, тому що вона викликає вакциноасоційований поліомієліт, від цієї методики відмовились у всьому світі.

Відзначимо, що живі вакцини виготовляють з ослаблених патогенних мікроорганізмів, які модифікуються штучним шляхом.

Убиті (або інактивовані) - це препарати, що не містять живих мікроорганізмів.

Нагадаємо, згідно з рейтингом ВООЗ, Україна увійшла до вісімки країн з найнижчими показниками вакцинації дітей. Поруч – Нігерія, Сомалі та Південний Судан.