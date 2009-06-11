Від чого вилікує полуниця

Полуниця не тільки смачна ягода і чудовий десерт, але і активний лікувальний засіб! Вона покращує апетит, благотворно впливає на травлення, володіє потогінним і сечогінним ефектом, нормалізує сольовий обмін, угамовує спрагу, сприяє кровотворенню. У народній медицині полуницю здавна застосовують при недокрів`ї і проносі у дітей.

Полуниця вважається прекрасним засобом для лікування авітамінозу, гіпертонії, подагри, атеросклерозу, маткових кровотеч.

Настій з ягід полуниці рекомендується вживати як сечогінний, потогінний і проносний засіб. Для цього беруть 2 ст. ложки свіжої полуниці, заварюють однією склянкою окропу, настоюють 30 хвилин у термосі, проціджують і приймають по півсклянки перед їдою.

Окрім цього, полуниця вбиває збудників кишкової інфекції, а також стафілококи, стрептококи, пневмококи, віруси грипу. Настоєм ягід корисно полоскати рот при стоматитах і ангінах. А настій із сухого або свіжого листя полуниці допомагає при кровотечі гемороїдальних вузлів. Полуниця добре очищає кишечник і кров, допомагає при ожирінні, ефективно впливає на обмін йоду при базедовій хворобі.