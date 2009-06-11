Що насправді в українському згущеному молоці?

Мода на рослинні жири дійшла і до молочних продуктів, багато з яких через це молочними назвати складно. Згущене молоко не стало виключенням. Рослинні жири майже завжди наявні в їхньому складі, навіть якщо про це не вказано на етикетці, і продукт нібито виготовлено за Держстандартом, згідно якому, - це молоко, яке згущено з цукром, виготовлене з пастеризованого, відновленого сухого молока.

Жодні добавки на зразок рослинних білків або жирів в продукті недопустимі. Звичайно, згущене молоко з рослинним жиром теж має право на існування, проте воно повинне мати відповідне маркування. Виробник зобов`язаний вказати наявність будь-яких добавок на етикетці, проте зазвичай цього не робить.

Коштувати таке молоко повинно недорого, адже ціна рослинного жиру - значно нижча, ніж молочного, та і технологія його виробництва менш трудомістка і витратна. Часто згущене молоко на основі рослинних масел, у складі якого зовсім немає власне молока, продають за ціною справжнього молока. Таким чином, виробники просто обдурюють довірливих споживачів.

Для перевірки якості згущеного молока за допомогою споживачів вибрали п`ять торгових марок: "Першотравневий молочноконсервний комбінат", "Городокконсервмолоко", "Премія", "Ічня" і "Бахмачконсервмолоко".

Результати хімічної експертизи

Несподіванкою виявилося використання всіма виробниками консервантів, які не передбачені технічними умовами. Більше всього зловживає консервантами Ічнянській комбінат.

Що стосується рослинних масел, то їх не містить продукція Першотравневого комбінату і торгової марки "Премія" (у решти всіх зразків у складі не менше 80% пальмової олії), але виявилось, що в згущеному молоці Першотравневого комбінату наднизький вміст жиру взагалі.

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