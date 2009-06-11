Фонд Ахметова передав Львівському онкоцентру $ 1 млн 250 тис

Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» передав Львівському онкоцентру 1 млн. 250 тис. доларів США на придбання сучасного обладнання.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Фонду, сьогодні у Львові директор Фонду "Розвиток України" Анатолій ЗАБОЛОТНИЙ урочисто вручив сертифікат на суму 1 млн. 250 тис. доларів США на придбання найсучаснішого обладнання для Львівського державного онкологічного регіонального лікувально-діагностичного центру. Фінансування онкологічної служби Львівської області відбувається в рамках проекту фонду «Рак виліковний. Своєчасна діагностика та лікування онкологічних захворювань», який направлений на розвиток онкологічної служби України.

Вибір найкращого та найефективнішого обладнання відбудеться найближчим часом, відзначили у фонді. Спеціально для цього буде створена комісія, до складу якої увійдуть представники Міністерства охорони здоров’я, онкологічних центрів, провідні європейські та українські експерти, а також спеціалісти фонду. Сума 1 млн. 250 тис. доларів США була визначена, виходячи із потреб області. Згідно з погодженою позицією між фондом та областю, кошти підуть на посилення радіологічної бази, а саме - на придбання обладнання. Окрім технічного оснащення, фонд забезпечить навчання спеціалістів роботі на новому обладнанні та наступні етапи з підвищення кваліфікації.

За словами А.ЗАБОЛОТНОГО, «у червні 2008 року президент фонду Рінат АХМЕТОВ ініціював новий проект «Рак виліковний. Своєчасна діагностика та лікування онкологічних захворювань». На його реалізацію він виділив значні кошти – 315 млн. грн. Перед нами стоїть задача допомогти український онкологічній службі стати на один рівень із сучасними європейськими клініками. Це допоможе рятувати сотні тисяч людей щорічно".

Він відзначив, що щоденно до фонду звертаються люди, яким конче необхідні кошти на лікування онкологічних захворювань. "В деяких випадках ми вимушені забезпечувати лікування громадян в іноземних клініках, оскільки в нашій країні немає певних видів обладнання. Тому, в першу чергу, необхідно створити якісні умови для того, щоб українська онкологічна служба мала всі можливості для лікування хворих", - сказав А.ЗАБОЛОТНИЙ.

Голова Львівської обласної державної адміністрації Микола КМІТЬ відзначив, що в цьому році Львівський державний онкоцентр отримав 24 млн. 786 тис. грн. фінансування. Кошти, які запропонував фонд «Розвиток України», - це третина річного бюджету центру. Від імені громади Львівщини він подякував Фонду "за цю можливість, яка допоможе мешканцям області (і не тільки) отримувати інформацію, що, без перебільшення, здатна врятувати їхнє життя».