В Україні жертвою менінгіту стала ще одна дитина

У Коломиї на Івано-Франківщині від менінгіту помер хлопчик, який ходив в ясельну групу місцевого дитячого садка.

Про це повідомляє місцеве видання "Галка.інфо".

"У четвер дитина була здоровою, в п'ятницю забрали в лікарню, у реанімацію. Лікарі робили все, що могли, але дитина померла", – розповіла вихователька групи Вікторія Замулинская-Жуковська.

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Батьки дітей, які разом ходили в дитячий сад, налякані смертельним інцидентом. Головний лікар Коломийської дитячої лікарні Олег Токарчук запевняє, що причин турбуватися немає, адже дітей з схожими симптомами немає ні в Коломийській дитячій лікарні, ні в обласних установах.

Крім того, відповідні служби проведуть обстеження ймовірно контактних осіб. А в соцмережах повідомляють, що в реанімації, ймовірно, знаходиться ще одна дитина з ознаками захворювання на менінгіт.

"Серед батьків починається паніка щодо померлої дитини з ДНЗ 18. Кажуть, що ще одна дитина перебуває в реанімації", – пише користувач соцмереж Алла Анніяк в співтоваристві "Моя Коломия" на Facebook.