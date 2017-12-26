В Україні стартувала програма щодо запобігання серцево-судинним катастрофам у людей з ВІЛ-інфекцією.

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Про це йшлося на презентації програми для пацієнтів з ВІЛ-інфекцією «День обізнаності щодо серцево-судинного ризику у людей, які живуть з ВІЛ-інфекцією».

За словами наукового співробітника відділу вірусних гепатитів і ВІЛ/СНІДу Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім.Л.В.Громашевського НАМН України Світлани Антоняк, дана програма спрямована на запобігання розвитку інсультів та інфарктів у пацієнтів з ВІЛ-інфекцією.

«Кардіоваскулярний ризик у людей з ВІЛ-інфекцією значно вищий, ніж в основній популяції. ВІЛ-інфекція підвищує рівень запальних реакцій. До того ж, деякі антиретровірусні препарати (АРВ-препарати - ред.), деякі схеми антиретровірусного лікування (АРВ-лікування - ред.) можуть бути чинниками щодо високого серцево-судинного ризику. На жаль, в Україні не оцінюється кардіоваскулярний ризик у пацієнтів з ВІЛ-інфекцією, незважаючи на рекомендації європейських та американських експертів. Люди з ВІЛ-інфекцією в Україні отримують АРВ-терапію та лабораторний моніторинг безоплатно. Однак ліпопротеїди високої щільності – тест, необхідний для оцінки серцево-судинного ризику не оплачується. Тому, зазвичай, ані лікарі, ані пацієнти з ВІЛ-інфекцією не знають про такий ризик», - зазначила Антоняк.

Вона підкреслила, що метою програми є впровадження пілотної моделі поліпшення якості допомоги пацієнтам з ВІЛ-інфекцією.

«Програму буде опробовано у клініках Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім.Громашевського, в київській клінічній лікарні № 5, в Київському обласному центрі профілактики і боротьби зі СНІДом, в Одеському центрі профілактики і боротьби зі СНІДом. У кожній з цих клінік отримують медичну допомогу понад трьох тисяч пацієнтів з ВІЛ-інфекцією», - сказала Антоняк.

За її словами, програма дозволить 750 пацієнтам пройти обстеження щодо наявності серцево-судинного ризику.

«Ми живемо в еру ефективної антиретровірусної терапії. Це зумовило зростання неснідофікаторних станів, захворюваності і смертності людей з ВІЛ-інфекцією. Серцево-судинні захворювання лідирують серед причин смертності. Для людей з ВІЛ-інфекцією ці ризики значно вище. Також і цукровий діабет (ЦД) спостерігається частіше у людей з ВІЛ-інфекцією», - зазначила Антоняк.

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Вона також підкреслила, що 80% випадкам серцево-судинних захворювань можна запобігти простими діями. «Важливо виявити пацієнтів з високим серцево-судинним ризиком: діагностувати артеріальну гіпертензію, цукровий діабет, іноді потрібно використовувати калькулятор для виявлення серцево-судинного ризику, зробити прості аналізи. Це дозволить віднести людини до групи ризику. Далі важливо дати рекомендації для зниження серцево-судинного ризику. АРВ-терапія повинна бути відкоригована для пацієнтів з високим серцево-судинним ризиком. Необхідно призначити ту схему лікування, яка не буде посилювати високий кардіоваскулярний ризик. Таким чином ця програма дозволить нам краще усвідомити масштаб проблеми і проінформувати медичне співтовариство людей, що приймають рішення в МОЗ і в Центрі громадського здоров'я, а також надати рекомендації для зниження серцево-судинного ризику у пацієнтів з ВІЛ-інфекцією», - сказала Антоняк.

Представник пацієнтської організації Віталій Ткачук зазначив, що Всеукраїнська мережа ЛЖВ підтримує впровадження такої програми.

«В Україні, за офіційною інформацією, з ВІЛ-інфекцією живуть понад 130 тисяч людей. Оціночні дані нам кажуть, що таких людей, принаймні, вдвічі більше. Ми вступили в епоху, коли для лікування людей з ВІЛ-інфекцією стало доступним, вони вже не вмирають. Люди з ВІЛ-інфекцією тепер можуть планувати своє життя, домагатися своїх цілей, мати сім'ю, отримувати освіту і роботу. Питання виживання у зв'язку зі СНІДом знято з порядку денного. 80 тисяч людей з ВІЛ-інфекцією мають доступ до АРВ-терапії. Специфіка лікування – щоденний прийом препаратів до кінця днів. Деякі з них призводять до захворювань судин, серця і призводить до летального результату. Тому ми зацікавлені, щоб пацієнти знали про такі ризики, а наукове співтовариство та МОЗ приділяли цьому увагу. Це нелогічно – лікувати людину від СНІДу, але втратити її через інші захворювання», - сказав Ткачук.

Завідувач кафедри терапії, нефрології, загальної практики та сімейної медицини Харківської медичної академії післядипломної освіти Олександр Більченко акцентував, що сьогодні ВІЛ-інфекція вже не є смертельною інфекцією.

«Люди з ВІЛ-інфекцією можуть жити довго. Але з'явилася інша проблема – найбільша для людей, які живуть з ВІЛ. Це проблема серцево-судинних захворювань, зокрема церебральних інсультів, які призводять до смерті. Інсульт та інфаркт розвиваються зазвичай після 65 років (у 80% випадків). Якщо ми говоримо про людей, які живуть з ВІЛ-інфекцією, у них інсульт та інфаркт трапляються у 80 % у віці до 65 років. Це відносить їх до найвищого ризику щодо серцево-судинних катастроф», - сказав Більченко.

Він підкреслив, що артеріальна гіпертензія – основна причина смертності у світі.

«В 12 розвинених країнах світу, де вперше за історію людства, серцево-судинні захворювання не лідирують у структурі смертності населення - завдяки правильному підходу до лікування та профілактики, запобігання серцево-судинним захворюванням. Досвід цих країн свідчить, що це не наслідок зусиль лікарів. Найбільший внесок робить суспільство. Перше – це обізнаність щодо запобігання хворобам, коли люди з відкритих джерел дізнаються про профілактику серцево-судинних катастроф», - зазначив Більченко.

Світлана Антоняк та Олександр Більченко прочитали інформаційну лекцію, переглянувши яку, ВІЛ-інфіковані люди, знатимуть про всі чинники запобігання серцево-судинних захворювань.