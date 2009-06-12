Як пережити магнітні бурі в червні

Дні і години магнітних бур у червні:

18.06 — з 20.00 до 23.00

19.06 — з 00.00 до 05.00

23.06 — з 12.00 до 15.00

26.06 — з 17.00 до 19.00

Те, що під час магнітних бур загострюються серцево-судинні захворювання, вже давно доведений факт. Найпоширеніші з них — гіпертонічна хвороба і судинна дистонія. Як відомо, їхні основні прояви — підвищення тиску і пов`язаний з цим головний біль. Оскільки магнітні бурі трапляються в середньому двічі на тиждень, метеозалежні гіпертоніки стають постійними заручниками ліків. "Хіба хочу? Мушу", — можна почути від сердечника, що ковтає "хімію". "Проте приймати тільки хімічний препарат зовсім не обов`язково, — говорить лікар-кардіолог Людмила Головня. — В даних ситуаціях можна ефективно лікуватися препаратами рослинного походження або поєднанням з хімічними. При цьому, на відміну від синтетичних ліків, навантаження на печінку і нирки, ризик побічних дій буде набагато нижчий".

Які ж лікувальні рослини входять до складу фітопрепаратів від тиску? По-перше, це може бути раувольфія. Алкалоїди цього чагарника знижують тиск. По-друге, це біла омела. Вона знижує тиск за рахунок м`якої сечогінної дії. Окрім цього, вона заспокоює, знижує рівень холестерину в крові і підтримує імунітет. По-третє, до складу фітопрепаратів від тиску може входити глід. Червоні ягоди цього куща містять магній, що заспокоює нервову систему, надає протиаритмічний ефект і біофлавоноїд кверцетин, що зміцнює судинну стінку.

Серцеві рослини можуть йти як у вигляді ізольованих препаратів, так і в комбінаціях. Допомогти підібрати фітопрепарат допоможе лікуючий лікар або аптекар.

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