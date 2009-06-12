Кому не можна їсти полуницю

08:43, 12 червня 2009
Країна
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Посилює проблеми з суглобами

Піддаватися полуничній спокусі не варто людям з гастритом, гастродуоденітом, виразковою хворобою. А винні у всьому дрібні кісточки, які дратують слизову. Існує думка, що не потрібно захоплюватися полуницею людям з подагрою: вона може посилити проблеми з суглобами.

Обережними потрібно бути гіпертонікам, що приймають препарати на основі енапрілу: у поєднанні з полуницею цей препарат може створити навантаження на нирки. І, звичайно ж, дотримуйтеся обережності, якщо ви алергік (через пористу структуру полуниця накопичує сильний алерген – пилок).

Полуниця з городу (якщо тільки вона не росла на плівці) небезпечна паразитами через органічні добрива, які активно використовуються при її вирощуванні. Позбутися їх, промивши ягоди водою, не можна.

zdorovja.com.ua

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