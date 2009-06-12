Майже 30 млн грн на профілактику ВІЛ-інфекції на Херсонщині

Херсонська облдержадміністрація розраховує направити 29,754 млн. грн. на профілактичні заходи щодо поширення ВІЛ-інфекції в регіоні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляється в проекті обласної Програми профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду й підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД, схваленої розпорядженням голови Херсонської ОДА Бориса СІЛЕНКОВА.

Текст програми розміщено на офіційному сайті облдержадміністрації.

Програма розрахована на 5 років. Для її фінансування з держбюджету планується залучити 22,988 млн. грн., із обласного бюджету - 4,760 млн. грн.

У ході виконання програми планується охопити антиретровірусною терапією не менше 80% хворих, удосконалити систему лабораторного контролю якості діагностики та лікування, а також забезпечити розвиток мережі спеціалізованих служб і закладів із надання медичних і соціальних послуг хворим.

Довідка УНІАН. За даними Українського центру профілактики і боротьби зі СНІДом, Херсонська область у 2008 році займала 13-е місце серед 27-ми регіонів України за рівнем поширення ВІЛ.