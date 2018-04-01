Про що свідчить біль у серці

Коли виникає відчуття, що «з серцем щось не так», відразу постає одвічне питання: що робити? Може, турбуватися ні про що, все саме мине? А, може, давно час викликати «швидку»? Спробуємо розібратися.

Отже, у людини з`явився біль в лівій половині грудної клітки, там, де знаходиться серце. Про що це може говорити?

1. Біль після фізичного навантаження

Невідкладна допомога при стенокардії

1. Укласти людину, забезпечити притік свіжого повітря.

2. Дати під язик пігулку нітрогліцерину.

3. За відсутності ефекту давати по 1 пігулці кожні 3-5 хв.

4. Якщо біль не минув після прийому 4-5 пігулок нітрогліцерину, дати будь-яке знеболююче і терміново викликати швидку допомогу – це може бути початком інфаркту міокарду!

Якщо він виникає нападами і пов`язаний з фізичним навантаженням; зосереджений за грудиною (може віддавати в ліву руку, шию, нижню щелепу, під лопатку) і відчувається як паління, тиск, стиснення – не варто відкладати візит до кардіолога. Швидше за все ми маємо справу з проявом стенокардії – однією з форм ішемічної хвороби серця.

Як перевірятися? Зробити електрокардіограму (ЕКГ), СТРЕС-ЕКГ (запис кардіограми при навантаженні) і добове моніторування ЕКГ по Холтеру.

2. Біль при застуді

Такий біль теж не слід залишати без уваги. Він може бути як реакцією на мікробні токсини, так і першою ластівкою ревматизму або міокардиту (запалення серцевого м`язу).

Як перевірятися? Уточнити причину болю допоможе кардіолог або ревматолог, який ретельно вислухає серцеві тони, призначить загальний і біохімічний аналіз крові, ЕКГ, УЗД серця і інші необхідні дослідження.

3. Біль у спокої

Він нервовий. Найбільш ймовірні причини – вегетативна дисфункція і депресія.

Як перевірятися? Проконсультуватися з психоневрологом. Не бійтеся, в «психи» вас ніхто записувати не буде, а без лікування ці недуги можуть завдати серйозного збитку і здоров`ю, і настрою.

4. Біль при рухах

Біль у лівій половині грудної клітки не завжди пов`язаний з серцем, особливо у молодих людей.

Якщо при глибокому диханні, поворотах тулуба і помахах руками з`являються болі, що колють, у ділянці серця – не поспішаєте зараховувати себе до «сердечників». Причину неприємних відчуттів має сенс пошукати серед захворювань опорно-рухового апарату. В першу чергу варто виключити остеохондроз грудного відділу хребта, сколіоз, запалення міжреберних нервів і м`язів.

Як перевірятися? Піти до невролога або ортопеда, а впоратися з болем допоможуть протизапальні препарати, мануальна терапія і лікувальна гімнастика.

5. Біль, пов`язаний з прийомом їжі

Трапляється, що «серце» починає нити при переїданні, після прийому жирної або гострої їжі, або, навпаки, на голодний шлунок. Такий біль виникає через загальну іннервацію серця і органів черевної порожнини, і може бути проявом гастриту, виразкової хвороби шлунку, панкреатиту, холециститу або здуття кишечника.

Як перевірятися? Розпізнати джерело болю допоможе терапевт, можливо, знадобиться консультація гастроентеролога.

6. Біль з висипом

Різкий біль в грудній клітці, особливо у поєднанні з висипаннями на шкірі по ходу міжреберних проміжків, з`являється при оперізувальному герпесі. Хворіють ним, як правило, дорослі, тому що у дітей той же вірус викликає всім відому вітрянку.

Як перевірятися? Зверніться до дерматолога або інфекціоніста, в арсеналі яких є противірусні і знеболюючі засоби.

Трапляється, що ніякого болю у ділянці серця немає, але є відчуття, що «щось не так», не минає. А все тому що серце:

«Неправильно» стукає

Невідкладна допомога при аритмії

1. Укласти людину, забезпечити притік свіжого повітря.

2. Якщо людина при свідомості, запропонувати їй зробити глибокий вдих і сильно натужитися. Іноді це перериває напад аритмії.

3. Якщо це не допомогло, або людина без свідомості, – зробити масаж ділянки т.з. синуса сонної артерії – для цього треба нажимати (на 1-2 с, не більш!) на шиї в 5 см назад від правого кута нижньої щелепи (небагато назад і вниз від правого вуха). Цей спосіб не варто застосовувати у немолодих, оскільки у них ймовірний атеросклероз сонних артерій, і можна порушити цілісність судини.

4. Якщо це не допомогло, а людина без свідомості, і є ознаки порушення кровообігу (синість губ і виражена блідість), можна спробувати перервати тахікардію прямим сильним ударом в середину грудної клітки. Цей спосіб виправданий, тільки якщо є небезпека для життя людини.

1. Відчуття «зайвих» ударів серця

Трапляється, що серед нормального ритмічного биття серця прослизають наче зайві, позачергові удари, після яких зазвичай іде пауза. Ці позачергові скорочення серця називаються екстрасистолами. Вони можуть виникати і в абсолютно здорових людей (до 1500 в добу). У такому разі вони зазвичай не відчуваються людиною і не представляють небезпеки для здоров`я. Якщо екстрасистол багато і вони заподіюють дискомфорт, не втрачайте часу – йдіть до лікаря.

Як перевірятися? Діагностикою і лікуванням таких захворювань займається кардіолог. Як правило, проводиться добове моніторування ЕКГ за Холтером для з`ясування вигляду і кількості екстрасистол. Щоб докопатися до причини «зайвих» ударів, пацієнтів направлять на додаткове обстеження.

2. Дуже швидке серцебиття

Швидке серцебиття, або тахікардія, може бути нормальною реакцією на фізичне або емоційне навантаження, підвищення температури тіла. Якщо прискорене серцебиття виникає у спокої, причому пульс розгониться до 160-180 ударів в хвилину (його буває складно злічити), при цьому кружляється голова або наступає непритомність, такий стан називається пароксизмальною тахікардією.

Як перевірятися? Порахувати пульс. Якщо він зашкалює за 180-200 ударів в хвилину – викликайте «швидку». Лікарі зупинять пароксизм і направлять в лікарню, де фахівці в спокійній обстановці займуться пошуком причин цього стану і профілактичним лікуванням.

3. Неритмічне серцебиття

Якщо серце раптом застукало «вроздріб», тобто удари йдуть через різні проміжки часу – увага! Швидше за все, це напад миготливої аритмії.

Як перевірятися? Перевірятися потім будемо, а зараз негайно дзвоніть «03». Відновлення нормального ритму при миготливій аритмії проводиться в лікарні кардіологічного профілю. Після чого лікар індивідуально підбирає лікування, направлене на профілактику нових нападів.

Після 30 років, навіть якщо серце не турбує, слід хоч би раз на місяць вимірювати тиск і раз на рік робити ЕКГ. Ці нескладні заходи допоможуть розпізнати захворювання серцево-судинної системи на ранніх стадіях і вчасно зайнятися лікуванням.

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