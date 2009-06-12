На Рівненщині 14 осіб отруїлися харчами

З села Дерев’яне Рівненського району 10-11 червня до інфекційного відділення Клєванської центральної райлікарні з діагнозом "гастроентероколіт" і "харчова токсикоінфекція" госпіталізовані 14 осіб, із них 4 дітей, які 10 червня під час святкування дня Святої Трійці в місцевій церкві Святого Миколая були присутні на обіді. Загалом на обіді були присутні 30 осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, на сьогодні пацієнти знаходяться в стані середнього ступеня тяжкості.

Фахівцями районної СЕС здійснюється комплекс регламентованих санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.