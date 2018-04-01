Професор Ольга Богомолець: До раку шкіри схильні люди зі світлим волоссям та блакитними очима

Злоякісні пухлини шкіри в Україні посідають друге місце у структурі онкозахворювань, а смертність, зокрема, від меланоми, становить 95%. Це означає, що протягом п’яти років зі 100 українців з меланомою 95 гине. Про ранні ознаки, чинники ризику, профілактику злоякісних пухлин шкіри та новітні методи діагностики і лікування УНІАН розповідає директор Інституту дерматології та косметології професор Ольга БОГОМОЛЕЦЬ.

Ольго Вадимівно, в Україні досить тривожна ситуація щодо пухлин шкіри. Зокрема, через меланому протягом 5 років у нашій країні помирає 95 % хворих, водночас в Америці навпаки - виживають 95 %. Чому така разюча різниця?

Причина у таких надвисоких і фатальних показниках смертності не у відсутності фінансування чи обладнання, а винятково у несвоєчасному зверненні за допомогою, коли ні дорогі ліки, ні фахівці не можуть врятувати людині життя. А причина несвоєчасного звернення до лікаря – у звичайній необізнаності, тобто відсутності культури здоров’я. Люди не знають, що потрібно зробити, щоб не захворіти , або – як видужати, якщо захворіли. Проблема раку шкіри та меланоми в Україні є надзвичайно актуальною і не лише тому, показники захворюваності зростають, але ще й тому, що різко помолодшав вік онкохворих.

За статистикою, наша країна не є світовим лідером щодо захворюваності на злоякісні пухлини по одній причині - значна кількість українців помирає молодими від сердцево-судинних хвороб. (Наприклад, у Швейцарії рівень захворюваності на онкохвороби значно вищий, бо люди живуть до 80-90 років). Про це боляче говорити саме і тому, що прогнози щодо лікування пухлин шкіри - найоптимістичніші. У разі, коли пухлина виявлена вчасно на початковій стадіі, ми можемо гарантувати стовідсоткове виліковування. Рак шкіри ми лікуємо за одну амбулаторну процедуру. Якщо людина звернулася вчасно, їй не потрібно навіть до лікарні лягати.

Сьогодні без жодних державних втручань можна вплинути на ситуацію - зменшити смертність.

Чи може людина сама у себе виявити перші ознаки раку шкіри та переродження родимок?

Безперечно самодіагностика є вкрай важливою, адже лікар не може оглянути всі родимки у кожної людини! І завданням кожної свідомої мами, дружини і жінки є регулярні огляди дітей і іеших членів родини. Хочу закцентувати увагу на тому, що переродження родимок та рак шкіри - це різні захворювання. Рак шкіри виникає лише у тих місцях, де немає родимок. Важливою ознакою початкової стадії раку шкіри є - поява рожевої плямки, яка через кілька тижнів починає лущитися. У цьому стані вона може перебувати від кількох місяців до кількох років. Хочу наголосити, що використання протизапальних кремів, які, зазвичай, призначають медики не поліпшують процес.

Чи є особливі ділянки на тілі людини, які "любить" рак шкіри?

Улюблені місця локалізації раку шкіри - це чоло, особливо у чоловіків із залисинами, ділянки перенісся, під оком, на вухах, плечах, передня частина груднини. Ці місця частіше підпадають інсаляції та шкідливому впливу сонячного опромінення. Внаслідок його акумуляції відбувається мутації в ДНК клітин, зміни в їх генетичній памяті, запускається механізм неконтрольованого ділення. Після кількох місяців чи років на цій ділянці з`являється вдавлення (атрофія), вона поступово збільшується, інколи проростати у глибину. Пухлина може зруйнувати і кісткову, і сполучну, і жирову тканини. Є інші форми раку, які мають грибоподібну форму.

Які ознаки переродження родимки у меланому - найбільш злоякісну пухлину?

Для того, щоб люди легше запам`ятали ознаки меланоми ми створили абревіатуру - АКОРД.

А - асиметрія. Родимка має бути симетричною. А якщо умовно проведена через родимку вісь ділить її на дві нерівні половинки – це перша ознака можливого переродження.

К - край. Він має бути рівний, якщо на ньому з’явилися зазубрини або краї рвані, це - друга ознака.

О – окрас. Він має бути рівномірним. Якщо ж у родимці зявилися вкраплення іншого кольору – темно коричневі, білі, сірі, чорні, голубі – це має насторожити.

Р - розмір. Чим більша площа уражень, тим вища імовірність переродження.

Але треба пам`ятати, що меланома може утворитися й з міліметрової родимки.

Д - динаміка. Поява кірочок, тріщинок, кровоточивість, збільшення розмірів.

Отже, чим більше цих ознак, тим вища ймовірність, що переродження вже відбулось і тим скоріше потрібно звертатися за допомогою.

Які існують методи лікування меланоми і раку шкіри?

Для родимок, що перероджуються на ранній стадії оптимальним є хірургічне втручання. Ані лазерне випаровування, ані коагуляція не дають добрих результатів. У лікуванні раку шкіри можуть бути застосовані ще й комбіновані методики - високо потужні радіохвилі, кріодиструкція. Інколи виникає потреба у близькофокусному рентгенівському опроміненні, при певних різновидах раку.

Наскільки швидко розвивається рак шкіри і меланома? Це процес індивідуальний чи прогнозований для усіх?

Динаміка залежить не від людини, а від форми пухлини. Є форми раку шкіри, що розвиваються десятиліттями. А є меланоми, які можуть дати метастазування і привести до смерті людини вже за пів року.

Чи існують чинники, які можуть сприяти і прискорювати розвиток пухлини шкіри?

Найважливішими факторами ризику є сонячні опіки та спадковість. Сьогодні доведено - чим більше сонячних опіків людина отримує у дитячому віці, тим вищий ризик у майбутньому переродження родимок. Чим більше опіків людина отримала у дорослому віці, тим вірогідніше розвиток раку шкіри. Якщо один з членів родини мав або помер від цих хвороб – усі наступні покоління мають обов’язково проходити щорічні профілактичні огляди.

У групі ризику люди так званого скандинавського типу - світла шкіра, блакитні очі, світлий та рудий колір волосся.

Які є передракові стани раку шкіри?

Це ціла група новоутворень з високою вірогідністю переродження. Серед них і невус сальних залоз, і актинічні кератоми, і диспластичні невуси, інші захворювання… Їх може виявити лише фахівець. Після оглядів дітей-сиріт, під час започаткованого і вже проведеного нами Марафону здоров`я у всіх областях України, ми віднесли до групи високого ризику понад 1500 дітей. Це діти, які мають атипові та диспластичні родимки і потребуватимуть постійної диспансеризації.

Розкажіть, будь ласка, про методи діагностування пухлин шкіри? Діагностика відбувається абсолютно безболісно, у кілька етапів. Спочатку - безпосередньо огляд лікаря, який встановлює клінічний діагноз. Якщо мова йде про контроль за станом атипових або диспластичних невусів - значно облегшує роботу лікаря метод епілюмінісцентної комп’ютерної дерматоскопії. Це поверхневий безболісний метод, за допомогою якого можна побачити, що відбувається у глибоких шарах шкіри, і дозволяє зпрогнозувати картину на два-три місяці вперед. Для виявлення меланоми або раку шкіри, цей метод не потрібен. Зазвичай, фахівець виявляє ці патології візуально. Обов’язковою є патогістологічна діагностика самої пухлини, вже після видалення. Лікар-патолог роздивляється під мікроскопом пухлину та або підтверджує клінічний діагноз, або спростовує його.

Що треба знати людині, щоб не допустити розвитку раку шкіри?

Профілактика це, насамперед, розуміння шкідливого впливу ультрафіолету і засмаги на порушення генетичної пам`яті клітин. Дітей до трьох років не можна випускати на відкрите сонце. Слід усвідомити, що сонцезахисні креми жодним чином не зменшують ризик розвитку раку шкіри і меланоми.

Що таке засмага?

Це, коли клітини-меланоцити виробляють пігмент темного кольору, який виконує функцію парасольки від сонця. Тіло намагається захистити себе, щоб ультрафіолет не пройшов у глибші шари, щоб недопустити мутагенного впливу на генетичну пам`ять клітин.

Засмага це те, що ми набуваємо за два-три тижня і потім ще тримається на шкірі два-три місяці. Однак, сумарна мутагенна дія в памяті клітин акумулюється протягом всього життя. У певний час відбувається мутація і клітина, забуває як треба правильно ділитися, і починає ділитися безконтрольно. Запускається механізм, що призводить до розвитку раку шкіри або переродження родимки.

До якого лікаря звертатися людині, якщо вона виявила у себе ознаки переродження родимки чи раку шкіри - до дерматолога чи онколога?

Це - найскладніше запитання. Медична освіта у нашій країні не змінилася з з 50-60 років минулого століття. Відповідно до напрямку освіти, онкодерматологія взагалі не існує. У нашому центрі ми займаємося цією проблемою щоденно вже 15 років, зібрали унікальний досвід. Щоб спеціалізуватись на онкодерматологічних захворювань, наш інститут свого часу пройшов триразове ліцензування щодо хірургії, онкології, дерматології, а фахівці мають по дві-три медичні освіти. На сьогодні таких фахівців, які зібрані у нас в Україні майже немає.

Цією осінню я планую провести другий етап марафону - семінарські заняття та лекції для лікарів, для підвищення рівня знань щодо ранньої діагностики, запобігання і лікування пухлин шкіри. Мрію також, що за підтримки засобів масової інформації в найближчі 5 років зможу навчити всіх людей ознак переродження родимок, а це дозволить зберегти життя і значно зменшити смертність в Україні. А мої мрії обов’язково збуваються!

З метою зменшення рівня смертності від меланоми, професором Ольгою Богомолець було започатковано Всеукраїнський благодійний Марафон Здоров’я. Головне завдання Марафону — інформування населення про необхідність ранньої діагностики родимок, що перероджуються в пухлини. З лютого по травень 2009 року в рамках Марафону Здоров’я були оглянуті всі діти-сироти та діти з малозабезпечених сімей в усіх областях України. Як наслідок, понад 1 600 дітей взято на облік. Двоє дітей вже прооперовано.

Наталія Максименко