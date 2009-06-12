Ознаки найбільш злоякісної пухлини

Для того, щоб люди легше запам`ятали ознаки переродження родимки у меланому - найбільш злоякісну пухлину - існує абревіатура - АКОРД, розповіла УНІАН професор Ольга БОГОМОЛЕЦЬ.

А - асиметрія. Родимка має бути симетричною. А якщо умовно проведена через родимку вісь ділить її на дві нерівні половинки – це перша ознака можливого переродження.

К - край. Він має бути рівний, якщо на ньому з’явилися зазубрини або краї рвані, це - друга ознака.

О – окрас. Він має бути рівномірним. Якщо ж у родимці зявилися вкраплення іншого кольору – темно коричневі, білі, сірі, чорні, голубі – це має насторожити.

Р - розмір. Чим більша площа уражень, тим вища імовірність переродження.

Але треба пам`ятати, що меланома може утворитися й з міліметрової родимки.

Д - динаміка. Поява кірочок, тріщинок, кровоточивість, збільшення розмірів.

Отже, чим більше цих ознак, тим вища ймовірність, що переродження вже відбулось і тим скоріше потрібно звертатися за допомогою.