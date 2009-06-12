Українці масово кидають палити

В Україні намітилася тенденція до зменшення поширеності куріння. Якщо в 2005 році палили 41% дорослих жителів України, то в листопаді 2008 року поширеність куріння зменшилася до 35%, а в травні 2009 року - до 31%. Про це свідчать результати опитування, який в травні 2009 року провів Київський міжнародний інститут соціології за замовленням компанії Quirk Global Strategies. Було опитано 2008 респондентів, які представляють доросле українське населення у віці від 18 років.

Такому результату сприяли проведені інформаційні і законодавчі заходи, в першу чергу, недавнє підвищення ставок акцизного збору на тютюнові вироби. Поява на пачках сигарет зображень, які наочно показують шкоду куріння для здоров`я, закріпить цю позитивну тенденцію до зменшення рівня куріння в Україні.

Опитування показало, що переважна більшість українців схвалює ідею збільшення розміру попереджень з нинішніх 30% поверхні пачки до 50% поверхні пачки і додавання до тексту попереджень зображень, які наочно показують шкоду куріння для здоров`я. Нинішні попередження вважають ефективними лише 12% опитаних. Текстові попередження, які займають 50% передньої і зворотної сторони пачки сигарет, підтримують 17% опитаних, а попередження, які містять текст і зображення і займають 50% передньої і зворотної сторони пачки сигарет, вважають ефективними 48% опитаних.

В цілому законодавчі зміни направлені на те, щоб медичні попередження на пачках сигарет мали більший розмір і містили зображення для кращої подачі інформації про небезпеку вживання тютюну, підтримують 72% опитаних, включаючи 62% нинішніх курців.

newsland.ru