Список потенційно небезпечних ліків

Управління з контролю за харчовими продуктами і лікарськими засобами США (Food and Drug Administration — FDA) видало щоквартальний звіт про лікарські засоби, повідомлення про побічні ефекти яких були одержані протягом жовтня-грудня 2008 рік.

Серед близько двох десятків препаратів названо, зокрема, Detrol® (толтеродин, «Pfizer») і Chantix®/Чемпикс™ (вареніклін, «Pfizer»), Xenical®/Ксеникал (орлістат, «Roche»), а також Nuvigil (армодафиніл, «Cephalon») і Provigil/Провигіл (модафиніл, «Cephalon»).

Препарат компанії «Pfizer» для лікування нікотинової залежності Chantix вивчається у зв`язку з повідомленнями про серйозні шкірні реакції, про погіршення зору, поведінкових розладів і суїциїдальних думках пацієнтів. FDA відзначає, що продовжує досліджувати дані проблеми, щоб визначити необхідність подальших регуляторних дій. Управління вже підготувало звіт про вірогідний взаємозв`язок між застосуванням Chantix і серйозними психоневрологічними симптомами. Крім того, препарат Detrol, що застосовується при гіперактивному сечовому міхурі, досліджується щодо взаємозв`язку його прийому з потенційним розвитком синдрому Стівенса — Джонсона (злоякісна ексудативна еритема).

Щодо препарату Xenical управління відзначає, що продовжується дослідження потенційного взаємозв`язку його застосування з гепатотоксичною дією для ухвалення подальших регуляторних рішень. У звіт також включені Provigil і Nuvigil, що призначаються при порушеннях сну, щодо яких досліджується взаємозв`язок їх застосування з розвитком шкірних реакцій.

Представник «Roche» Тері Харлі (Terry Hurley) заявив, що наявні дані не припускають причинно-наслідкового взаємозв`язку між застосуванням орлістату і проблемами з печінкою. Він також відзначив, що сама проблема надмірної маси тіла є чинником ризику подібних ускладнень.

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