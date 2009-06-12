Чим корисний кріп?
Дає чоловікам силу...
Перш за все, кріп корисний саме як джерело вітамінів. У зелені кропу велика кількість вітаміну С, високий відсоток і інших вітамінів – B1, B2, PP, P, каротину, багато солей калію, кальцію, фосфору, заліза і інших мікроелементів.
У зелені кропу багато клітковини, отже, він як щітка вичищає кишечник, неабияк забитий крохмалистою їжею і іншим фаст-фудом. А тим, хто обідає в офісах, пучок кропу, думаю, не перешкодить.
Знаєте, в чому головний секрет феноменальної потенції у кавказьких чоловіків? У поїданні великої кількості зелені! І кропу зокрема! Ще лікарі стародавнього Китаю готували з кропу зілля для повернення і посилення чоловічих сил – своїм імператорам. Кріп був в пошані у єгиптян, індійців Латинської Америки, лікарів Сходу і скрізь, де він був!
Окрім профілактики, та і лікування теж, всяких чоловічих проблем, регулярне вживання кропу має наступні корисні ефекти:
1. бактерицидний – пригнічує гнильні процеси і допомагає організму «виростити» корисну внутрішню мікрофлору;
2. спазмолітичний – знімає спазми гладкої мускулатури;
3. судинорозширювальний – полегшує притік крові практично до всіх органів в нашому організмі;
4. гіпотензивний – знижує тиск в судинах;
5. сечогінний – ну, ясно з назви;
6. протизапальний – знімає всякі запалення;
7. кардіотонічний – тонізує роботу серця;
8. седативний – заспокійливий і поліпшуючий сон;
9. бронхолітичний – збільшує, при регулярному споживанні, розмір бронхіол і альвеол, зменшує опір повітря, що поступає, і застій в дихальних шляхах;
10. відхаркувальний – розріджує густу і в`язку мокроту і сприяє її виведенню з організму;
11. жовчогінний;
12. вітрогонний – нормалізує перистальтику і знижує підвищене газоутворення;
13. проносний – допомагає при закрепах;
14. репаративний – прискорює загоєння виразок, післяопераційних ран;
15. і багатьма, багатьма іншими.