Чим корисний кріп?

Перш за все, кріп корисний саме як джерело вітамінів. У зелені кропу велика кількість вітаміну С, високий відсоток і інших вітамінів – B1, B2, PP, P, каротину, багато солей калію, кальцію, фосфору, заліза і інших мікроелементів.

У зелені кропу багато клітковини, отже, він як щітка вичищає кишечник, неабияк забитий крохмалистою їжею і іншим фаст-фудом. А тим, хто обідає в офісах, пучок кропу, думаю, не перешкодить.

Знаєте, в чому головний секрет феноменальної потенції у кавказьких чоловіків? У поїданні великої кількості зелені! І кропу зокрема! Ще лікарі стародавнього Китаю готували з кропу зілля для повернення і посилення чоловічих сил – своїм імператорам. Кріп був в пошані у єгиптян, індійців Латинської Америки, лікарів Сходу і скрізь, де він був!

Окрім профілактики, та і лікування теж, всяких чоловічих проблем, регулярне вживання кропу має наступні корисні ефекти:

1. бактерицидний – пригнічує гнильні процеси і допомагає організму «виростити» корисну внутрішню мікрофлору;

2. спазмолітичний – знімає спазми гладкої мускулатури;

3. судинорозширювальний – полегшує притік крові практично до всіх органів в нашому організмі;

4. гіпотензивний – знижує тиск в судинах;

5. сечогінний – ну, ясно з назви;

6. протизапальний – знімає всякі запалення;

7. кардіотонічний – тонізує роботу серця;

8. седативний – заспокійливий і поліпшуючий сон;

9. бронхолітичний – збільшує, при регулярному споживанні, розмір бронхіол і альвеол, зменшує опір повітря, що поступає, і застій в дихальних шляхах;

10. відхаркувальний – розріджує густу і в`язку мокроту і сприяє її виведенню з організму;

11. жовчогінний;

12. вітрогонний – нормалізує перистальтику і знижує підвищене газоутворення;

13. проносний – допомагає при закрепах;

14. репаративний – прискорює загоєння виразок, післяопераційних ран;

15. і багатьма, багатьма іншими.

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