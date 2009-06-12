Пандемія «свинячого» грипу триватиме ще два роки - ВООЗ

На думку помічника гендиректора Всесвітньої організації охорони здоров`я (ВООЗ) з питань безпеки у сфері охорони здоров`я і навколишнього середовища Кеджі ФУКУДИ, пандемія грипу A/H1N1 триватиме до двох років. Про це пише російська газета "Взгляд".

11 червня ВООЗ уперше більш як за 40 років офіційно оголосила про запровадження шостого, максимального рівня загрози пандемії у зв`язку зі стрімким розповсюдженням світом грипу A/H1N1, відомого також як "свинячий грип".

"Вірус "ходитиме" світом протягом періоду від року до двох років. Зараження людей відбуватиметься тією же мірою, як це зазвичай відбувається під час пандемії (будь-якого) вірусу", - зазначив Кеджі ФУКУДА.

Своєю чергою генеральний директор Організації Маргарет ЧЕН під час телеконференції, що відбулася у четвер, уточнила, що пандемія має помірний характер, але "після сьогоднішньої заяви ВООЗ переходить від надзвичайних (заходів) до довгострокової боротьби".

Рішення підвищити рівень загрози пандемії грипу A/H1N1 до найвищого було ухвалено в четвер після консультацій з експертами надзвичайного комітету ВООЗ.

М.ЧЕН також повідомила, що виробникам ліків рекомендується припинити випуск сезонних вакцин і почати виробництво вакцини від грипу A/H1N1.

Органам регулювання потрібно буде докласти спільних зусиль, щоб прискорити реєстрацію безпечної вакцини від грипу A/H1N1, яка буде доступна не раніше вересня, сказала М.ЧЕН.

М.ЧЕН заявила також, що Всесвітня організація охорони здоров`я через пандемію грипу не рекомендує закривати кордони й обмежувати пересування людей, товарів і послуг, і не загострила увагу на особливих заходах боротьби з розповсюдженням грипу, які необхідно вживати.

У четвер, 11 червня, ВООЗ підтвердила 28 тисяч 774 випадки захворювання людей на грип A/H1N1 у 74 країнах, 144 хворих померли. Таким чином, за добу захворіли більш як тисяча осіб і троє померли.

ВООЗ наприкінці квітня підвищила рівень загрози пандемії грипу A/H1N1 з 4 до 5 за шестибальною шкалою.

За даними ВООЗ, у минулому столітті було оголошено три пандемії: "іспанський грип" 1918 року, "азійський грип" 1957 року і "гонконзький грип" 1968 року. 1918 року пандемія грипу забрала, за різними оцінками, від 20 до 50 мільйонів осіб у всьому світі. Ця пандемія, яка мала винятковий характер, вважається однією з найбільших причин летальних наслідків в історії людства. Подальші пандемії були набагато слабші: приблизно два мільйони смертей 1957 року та один мільйон 1968 року.

Як зазначає АМІ "Новини – Україна", пандемія виникає тоді, коли з`являється новий вірус грипу та починає поширюватися з тією ж легкістю, що й вірус звичайного грипу, - повітряно-крапельним способом під час кашлю та чхання. Оскільки вірус новий, імунна система людини не виробила імунітет на етапі, який передує його появі. Це може призвести до того, що в разі пандемічного грипу серед людей хвороба протікатиме набагато важче, аніж у разі звичайного грипу.

Учені неодноразово заявляли, що пандемія грипу навряд чи повторить "іспанку", оскільки тепер медики й епідеміологи набагато більше знають про збудника грипу та механізми поширення хвороби.