Президент підпише медреформу завтра – Гройсман

Президент України Петро Порошенко підпише закон про медичну реформу завтра, 28 грудня. Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив на засіданні уряду.

"Завтра він підпише закон про медичну реформу", - сказав він.

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Глава уряду також нагадав, що сьогодні Кабінет міністрів ухвалить низку підзаконних актів, необхідних для впровадження реформи.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня Верховна Рада ухвалила закон "Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів" (реєстраційний номер 6327).

Відповідно до закону, держава гарантує надання громадянам необхідних їм медичних послуг та лікарських засобів, пов’язаних з наданням: екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) та паліативної медичної допомоги; медичної реабілітації; медичної допомоги дітям до 16 років та медичної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами. Оплата здійснюється за рахунок коштів держбюджету згідно з тарифами.

За рахунок держбюджету окремо здійснюється фінансове забезпечення програм громадського здоров’я, заходів боротьби з епідеміями, проведення медико-соціальної експертизи, діяльності, пов’язаної з проведенням судово-медичної та судово-психіатричної експертиз та інших програм в галузі охорони здоров’я, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, за переліком, затвердженим Кабінетом міністрів.

26 грудня посол Канади в Україні Роман Ващук висловив занепокоєння, що в Україні досі не розпочато впровадження медичної реформи, прокоментувавши той факт, що відповідний закон досі не підписаний президентом України.