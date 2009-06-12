Київ: не вистачає половини донорської крові

У Києві потреба в донорській крові забезпечується наполовину, у зв’язку з чим медики закликають громадськість до участі у здачі крові.

Про це йшлося сьогодні на прес-конференції в УНІАН з нагоди Всесвітнього дня донора, який відзначається уже п’ять років поспіль в усьому світі 14 червня.

Як заявила головний лікар Київського міського центру крові Людмила ЗАНЕВСЬКА, за часів Радянського Союзу Україна займала перше місце по збору донорської крові у СРСР. “На жаль, за роки незалежності ця картина різко погіршилась”, - підкреслила вона.

На переконання Л.ЗАНЕВСЬКОЇ, це сталося не через соціально-економічні умови чи недостатнє фінансування, чи застарілі технології, а перш за все через людей, які змінили своє ставлення до донорства.

При цьому, за її даними, найгірша ситуація зі здачею крові саме у центральних областях України, тоді як у східних регіонах та Криму з донорами проблема майже відсутня і люди, як і за радянських часів, продовжують здавати кров як безоплатно, так і за гроші.

За даними Л.ЗАНЕВСЬКОЇ, процедура здачі крові є абсолютно безпечною для донора в плані вірусної безпеки. У Києві, за її словами, використовується сучасне європейське обладнання та виключно одноразові системи для переливання крові. Крім того, донор безкоштовно отримує майже повну інформацію щодо стану свого здоров’я, інформується про результати зданих аналізів не лише крові, але і внутрішніх органів, бо таке обстеження обов’язкове перед здачею крові.

“Люди, які постійно ходять, здають кров і здали 40 разів безкоштовно у повній дозі – це 440 мл, отримують звання Почесного донора України. Це лишилось від Союзу”, - додала Л.ЗАНЕВСЬКА.

Головний лікар Центру крові також звернула увагу на те, що лише третина бажаючих здати кров можуть важатися донорами, тому що кров “бракується” .

“На першому етапі, ще до здачі крові, коли людина тільки прийшла в Центр крові і проходить 4 перших обов’язкових обстеження, ми “бракуємо” близько 20%. Кожен 5-й відсіюється. Після тестування донорської крові на інші інфекції ми тестуємо ще близько 14%. Тобто зі 100 людей, які прийшли у Центр крові, 34 не можуть бути донорами - більше третини”, - констатувала Л.ЗАНЕВСЬКА.

За її інформацією, на сьогодні літр крові коштує 160 грн. Водночас для держави цей літр крові коштує понад 1 тис. грн. (витрати на проведення обстежень та аналізів).

Зараз безкоштовно кров здають 50% людей. Загалом у Центр крові щодня приходить різна кількість людей, які мають бажання здати кров. Медики, у свою чергу, проводять не лише стаціонарні прийоми для донорів, але й організовують виїзні “донорські дні” на різні підприємства та компанії.

Наголошуючи на необхідності вирішувати проблему, Л.ЗАНЕВСЬКА закликала представників ЗМІ: “Хоча б раз на тиждень повідомте, що у Києві потреба в донорській крові приблизно: 200-300 чоловік потребують донорської крові, якщо немає якихось катастроф чи якихось форс-мажорних обставин, а здали 150 чоловік. Як можна перекрити тою кількістю тих 200, які потребують, і негайно? Неможливо!”.

У такій ситуації, за її словами, перш за все кров направляється в дитячі медичні заклади, пологові будинки, а якісь заплановані операції, які також важливі для життя хворої людини, доводиться відкладати.