Лікар розповів, як відсвяткувати Новий рік без шкоди для здоров'я

Статистика твердить, що після святкувань українці найбільше страждають від отруєнь, нападів холециститу чи панкреатиту та навіть від інфарктів.

Причина – велика кількість випитого, йдеться у сюжеті «Сніданку з 1+1».

Головний біль, нудота, ломота у тілі та дратівливість. Такі симптоми знайомі багатьом дорослим на ранок Нового року. Похмілля, за статистикою, хоча б раз у житті відчували 77% людей, які вживають алкоголь. Але наслідки святкового застілля можуть бути ще страшнішими.

За словами лікаря-нарколога, диспепсія – це нудота, рвота. Також після Нового року можуть бути гострі виразки з боку підшлункової залози. Також про себе можуть нагадати інші хронічні захворювання.

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Щоб попередити такі наслідки, святкувати треба правильно. Передусім – не перевищуйте безпечну дозу. Для дорослої людини це не більше 100-150 грамів міцного спиртного напою.

Друге правило – не експериментуйте з асортиментом та не змішуйте напої під час святкування. А ще - не запивайте алкоголь газованими напоями.

Алкоголь краще заїдати, але правильною їжею. Надайте перевагу нежирному м’ясу та овочевим салатам із олією.

Якщо на ранок після свята таки відчуваєте похмілля, пийте якомога більше мінеральної води або води з лимоном. І не поспішайте вживати традиційний для багатьох розсіл. Він може лише нашкодити організму.

Щоб весело зустріти Новий рік та потім не страждати, зменшіть частоту випитого спиртного під час застілля. Для цього у новорічну ніч більше рухайтеся, танцюйте та виходьте на свіже повітря.