Фінішна пряма: уряд схвалив низку актів, необхідних для впровадження медреформи

Кабінет міністрів України схвалив низку нормативних актів, необхідних для впровадження медичної реформи. Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду.

Заступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк пояснив, що ухвалено майже двадцять нормативних актів.

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"Це буде перший імплементаційний пакет, який забезпечить початок реформи. Найголовніший документ, який виноситься на розгляд уряду – це положення про Національну службу здоров'я. І вже після нового року ми зможемо оголосити конкурс на посаду голови цієї служби. До липня вона буде утворена і почне працювати", - розповів він.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня Верховна Рада ухвалила закон "Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів" (реєстраційний номер 6327).

Відповідно до закону, держава гарантує надання громадянам необхідних їм медичних послуг та лікарських засобів, пов’язаних з наданням: екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) та паліативної медичної допомоги; медичної реабілітації; медичної допомоги дітям до 16 років та медичної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами. Оплата здійснюється за рахунок коштів держбюджету згідно з тарифами.

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За рахунок держбюджету окремо здійснюється фінансове забезпечення програм громадського здоров’я, заходів боротьби з епідеміями, проведення медико-соціальної експертизи, діяльності, пов’язаної з проведенням судово-медичної та судово-психіатричної експертиз та інших програм в галузі охорони здоров’я, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, за переліком, затвердженим Кабінетом міністрів.

26 грудня посол Канади в Україні Роман Ващук висловив занепокоєння, що в Україні досі не розпочато впровадження медичної реформи, прокоментувавши той факт, що відповідний закон досі не підписаний президентом України.

Планується, що президент Петро Порошенко підпише закон про медичну реформу 28 грудня.