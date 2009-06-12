Плітки корисні для здоров'я?

Група учених з Університету Мічігану (University of Michigan), США, під керівництвом професора Стефанії Браун (Stephanie Brown) з`ясувала, що регулярне спілкування з подругами робить жінку здоровішою і щасливішою, повідомляє Daily Telegraph. Причиною тому служить підвищення рівня прогестерону, гормону, що зменшує стрес і страх.

Учені повідомляють, що рівень прогестерону грає важливу роль в соціальних взаєминах. Зокрема, що вищий його рівень, то більше бажання допомагати іншим. Прогестерон - це гормон, вироблюваний яєчниками.

Зокрема, він готує матку до пологів і бореться з інфекціями. Давно відомо, що чим вище його рівень, тим більше бажання розширення і посилення соціальних зв`язків у жінки. Проте тільки тепер учені з`ясували, що плітки і базікання істотно підвищує рівень гормону.

Нагадаємо, що згідно опиту 3 тис. жителів Великобританії до 30 років, плітки про знаменитості і телепрограми «реального» жанру займають 7 місце в рейтингу поширених залежностей. А очолюють цей список кава, шоколад і соціальна мережа Facebook.

vokrugsveta.ru