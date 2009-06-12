Київські пляжі небезпечні для здоров'я

У Києві немає жодного пляжу, на якому було б безпечно відпочивати, оскільки жоден з них не одержав санітарного паспорта до відкриття літнього сезону. Про це заявив заступник генерального директора КП "Плесо" Олександр Таран, повідомляє Ліга.

"Не дивлячись на те, що на всіх каналах після того, як ми стали виступати, і керівництвом "Плесо", і керівництвом міста було сказано, що як мінімум 12 пляжів будуть підготовлені до пляжного сезону, я можу завірити вас, що на сьогодні жоден з пляжів Києва не одержав санітарного паспорта. Тобто, він до пляжного сезону не готовий і купатися на наших пляжах в даний час небезпечно", - сказав директор КП "Плесо".

За його словами, для підготовки і утримання столичних пляжів цього року не прийнято на роботу жодного працівника, зокрема, медсестер, прибиральників і інших, які безпосередньо забезпечують чистоту і безпеку відпочиваючих.

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