Страшні картинки на сигаретах - замах на права курців

За словами психолога Тетяни Богдан, зображення страхітливих картинок на пачках сигарет приведе до збільшення кількості онкозахворювань.

"Численні написи і зображення на пачках сигарет, що застерігають від куріння, точно не лікуватиме від нікотину. А ось те, що збільшиться кількість захворювань - це так! Американці проводили масштабні дослідження, результати якого показали, що більша кількість нещасних випадків відбувалася в той період, коли ЗМІ друкували статті і кримінальні зведення на відповідні теми. Я вважаю, що для попереджень існують ЗМІ, популярні і наукові журнали. А постійні нагадування на пачках - це своєрідний замах на права курців. Крім того, я вважаю, що в подібних випадках необхідно радитися з психологами, оскільки образи дуже сильно діють на підсвідомість, набагато сильніше, ніж просто слова", - сказала Т. Богдан.

Як повідомлялося раніше, Верховна Рада прийняла Закон "Про внесення змін до Закону України "Про заходи по попередженню і зменшенню споживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров`ї населення". Згідно закону на упаковці повинні бути зображені малюнок і піктограма, що зображають імовірні наслідки куріння.

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