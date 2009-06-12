Терміново потрібні 25 000 гривень на ліки хлопцю, хворому на рак!

Олександр Штилик – один з 14 людей у світі, у яких на рак захворіли трансплантовані клітини кісткового мозку.

Для порятунку життя Олександра Штилика, хворого на лейкоз, терміново потрібен препарат "Novoseven 2.4mg 120kmd" вартістю 25 000 гривень за упаковку! Вже 8 років хлопець бореться з тяжкою хворобою. 2003 року йому зробили трансплантацію кісткового мозку від брата. Саша вийшов з лікарні і на цілих 5 років забув про свою хворобу. А потім сталося майже неймовірне: у Саші на лейкоз захворіли клітини, які йому пересадили від брата. Таких людей у світі всього 14! І Саші довелося перенести ще одну трансплантацію. Зараз хлопець перебуває у лікарні ОХМАТДИТ і його життя під загрозою через післяопераційні ускладнення. Ситуація патова: якщо не буде ліків, Саша помре! Батьки звертаються до всіх небайдужих з проханням врятувати сина! Навіть найскромніший внесок дасть Олександру шанс на одужання!

Реквізити для надання фінансової допомоги в гривнях:

Отримувач: КБ "Приватбанк", г. Дніпропетровськ МФО: 305299 ОКПО: 14360570 р.рах. № 29244825509100 Призначення: Для зарахування на карту № 4627 0817 3788 5140. Штилик Наталя Едуардівна, ИНН 2236823927. Безкорислива фінансова допомога на лікування сина.