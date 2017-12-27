В Одесі щодня госпіталізують понад 10 хворих на кір.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявила головний лікар Одеської міської клінічної інфекційної лікарні Світлана Лаврюкова.

За її словами, в цьому лікувальному закладі з початку спалаху хвороби (із середини квітня) з діагнозом «кір» проліковано 1027 пацієнтів, з яких 680 - діти різного віку.

«Щодня до лікарні надходить не менш як 11 хворих. Хворіють, в основному, діти віком до 5 років. Якщо в листопаді було госпіталізовано 139 хворих, то за неповний грудень - вже майже 200 осіб. Ситуація складна. Довелося під кір перепрофілювати ще одне відділення», - сказала Лаврюкова.

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На даний час у лікарні перебуває 81 особа з кором, зокрема 62 дитини. Головлікар додала, що за останній місяць в інфекційній лікарні зафіксовано 3 летальні випадки. Це - двоє дорослих, які звернулися до лікарні занадто пізно, вони загинули від корової пневмонії за кілька годин після госпіталізації, а також 17-річний одесит. Таким чином, від кору в Одесі з початку спалаху хвороби померло вже 5 осіб.

За словами головного позаштатного педіатра департаменту охорони здоров'я Одеської міськради Ганни Луньової, захворюваність по кору зростає, і зведення про госпіталізованих «нагадують бойові». Вона зазначила, що в місті 8-8,5 тис. дітей не щеплені від кору.

Як повідомляв УНІАН, у червні управління охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації заявляло, що в Одесі від корової пневмонії померло двоє дітей віком 2-3 роки.