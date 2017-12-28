Неврози і хронічні захворювання: лікарі розповіли про стан українських військових, які повернулися з полону

Лікар військового госпіталю, куди вчора надійшли на обстеження 24 українських бійця, що повернулися з полону, Сергій Прокопчук розповів про їх стан здоров'я. За його словами, стан колишніх полонених - задовільний. Найбільша проблема - післястресовий стан.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

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Як розповів лікар, зараз військові проходять повне медичне обстеження. Найчастіша проблема, яку виявляють лікарі, це невротичні стани, які виникли після перебування в полоні. Крім того, це проблеми, пов'язані зі стоматологією, що з'явилися в результаті поганого харчування. Деяким бійцям знадобиться протезування. Також це поява або загострення хронічних захворювань.

Крім того, в лікарні держуправління справами зараз знаходяться 40 звільнених з полону цивільних. Вони зараз проходять повне медичне обстеження, за результатами якого лікарі також виявили порушення.

Як повідомляв УНІАН, 27 грудня на Донбасі відбувся обмін полоненими. Україна віддала 233 засуджених, які були затримані у зв'язку з війною на Донбасі і відбували термін покарання в українських в'язницях, в обмін на 73 українських заручників.