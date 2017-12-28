Порошенко підписав закони про медичну реформу та сільську медицину (відео)

Президент України Петро Порошенко підписав закони «Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів» (реєстраційний номер 6327) та «Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості» (№7117).

Як передає кореспондент УНІАН, церемонія підписання відбулась сьогодні під час робочої поїздки до Одеської області.

«Я вирішив саме тут (смт Окни в Одеській області – УНІАН) підписати закон про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості», - заявив він.

За словами президента, ситуація у сфері охорони здоров’я не може залишатися такою, якою вона є тепер. «І рішучими кроками ми цю ситуацію змінимо», - зазначив глава держави.

Крім того, президент зауважив, що закон про медичну реформу сприятиме забезпеченню громадян якісною медичною допомогою: «Підписавши Закон про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення, я підтримую необхідність реформи сфери охорони здоров’я, важливість дотримання права кожного громадянина на якісну медичну допомогу», - заявив він.

Він висловив переконання, що 2018-й стане вдалим роком для впровадження медичної реформи, вдалим для кожного лікаря та пацієнта.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня Верховна Рада ухвалила закон «Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів» (№ 6327). Відповідно до закону, держава гарантує надання громадянам необхідних їм медичних послуг та лікарських засобів, пов’язаних з наданням: екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) та паліативної медичної допомоги; медичної реабілітації; медичної допомоги дітям до 16 років та медичної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами. Оплата здійснюється за рахунок коштів держбюджету згідно з тарифами.

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Крім того, за рахунок держбюджету окремо здійснюється фінансове забезпечення програм громадського здоров’я, заходів боротьби з епідеміями, проведення медико-соціальної експертизи, діяльності, пов’язаної з проведенням судово-медичної та судово-психіатричної експертиз та інших програм в галузі охорони здоров’я, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, за переліком, затвердженим Кабінетом міністрів.

14 листопада Верховна Рада України ухвалила президентський закон про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості (№7117). Законом встановлюється, що медичне обслуговування у сільській місцевості забезпечують заклади охорони здоров'я, у тому числі центральні районні лікарні, центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги, фельдшерсько-акушерські/фельдшерські пункти, амбулаторії, медичні пункти, медичні кабінети, мобільні медичні кабінети, аптечні пункти, а також лікарі загальної практики - сімейні лікарі та лікарі інших спеціальностей, які надають первинну медичну допомогу та зареєстровані як фізичні особи-підприємці і одержали в установленому законом порядку ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, а також уклали договір про медичне обслуговування населення з відповідним розпорядником бюджетних коштів.

Держава забезпечує виконання заходів щодо підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості за низкою основних напрямів, серед яких сприяння розвитку лікувальних закладів усіх форм власності, удосконалення мережі закладів охорони здоров'я та матеріально-технічної бази таких закладів, проведення у сільській місцевості періодичних виїзних прийомів лікарів-спеціалістів.

Кабмін визначає порядок та критерії забезпечення за рахунок коштів державного бюджету закладів охорони здоров`я в сільській місцевості обладнанням та транспортними засобами, необхідними для медичного обслуговування населення. Зокрема, сучасними комп`ютерними та телекомунікаційними технологіями та засобами для забезпечення функціонування електронної системи охорони здоров`я, організації медичного обслуговування у сільській місцевості із застосуванням телемедицини і електронних рецептів.