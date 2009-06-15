Чоловіки перебувають в кризі з дитинства

Згідно твердженню Джудіт Клайнфелд (Judith Kleinfeld), професора психології університету Аляски (University of Alaska, США), проблеми у хлопчиків серйозніші, ніж у дівчаток. А дорослим взагалі властиво нехтувати дитячими проблемами. Дослідження дітей аж до підліткового віку, що включає дані шкіл і коледжів США за період 1990-2007 років, опубліковане в червневому номері журналу Springer`s.

Робота професора Клайнфелд розглядає різні аспекти стану, який психологи називають кризою «хлопчика». Аналіз включив і безліч статевих відмінностей в успіхах дітей. Серед них враховувалися такі, як рівень письменності, результати вступних тестів в коледж, оцінки в школі, участь в суспільному житті, відсоток відсіювання з учбових закладів. З іншого боку, за розумовим розвитком, наявністю або відсутністю суїциїдальних думок або спроб, депресії і відхилень в поведінці оцінювалися психологічні проблеми дітей і підлітків. Нарешті, експерт порівняла хлопчиків з дівчатками з погляду показників передчасної смерті, фізичних каліцтв, частоти скоєння злочинів і арештів.

Дослідник стверджує, що, не дивлячись на величезну кількість розробок в школі для надання допомоги дівчаткам в рішенні вищеописаних питань, часто сформульованих в ключі феміністського руху, зовсім немає адаптованих програм під хлопчиків. На її думку, в даному випадку фахівці нехтували статевими особливостями майбутніх чоловіків.

infox.ru