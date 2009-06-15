Дитячі сухі сніданки непридатні для дитини

Дитячі сухі сніданки популярних марок містять до 55% цукру і до 2% солі, що робить їх непридатними для регулярного використання в дитячому раціоні. Такі результати дослідження, проведеного фахівцями кафедри товарознавства і експертизи харчових продуктів Київського національного торговельно-економічного університету (КНТЕУ), повідомляє видання "Дзеркало тижня".

"Сухі сніданки позиціонуються як здорове харчування - збалансоване, збагачене мінералами і вітамінами. І, звичайно ж, суперкорисне для дітей. А насправді в сухій речовині цього сніданку міститься до 55% цукру і 1-2% солі. Але ж дітям надлишок солі і цукру може серйозно нашкодити", - прокоментувала дослідження керівник проекту Європейського Союзу і програми розвитку ООН "Співтовариство споживачів і громадських організацій" Клавдія Максименко.

Порівняльне тестування пройшли шість зразків сухих сніданків, які, судячи по рекламі і оформленню упаковок, призначені в першу чергу для дітей. Це хрусткі медові зірочки Kosmostar і зернові подушечки з молочною начинкою "Хрутка" (торгової марки (ТМ) Nestle), три зразки від ТМ Start: кукурудзяні пластівці медові, глазуровані кілечка 4-х видів зернових і шоколадні кульки, а також мультизернові пластівці Harmony ТМ Axa.

Вона розповіла, що енергетичну цінність експерти розраховували виходячи з порції 30 грамів сухого сніданку і 125 грамів молока. Максимальним виявився показник у молочних подушечок "Хрутка" - 39,9%, а мінімальний - у шоколадних кульок Start - вони забезпечують всього 29,7% енергетичної потреби дитини.

Крім того, жоден виробник не позначив на маркіровці харчові добавки відповідним міжнародним символом Е, хоча вони присутні у складі продуктів. У шоколадних кульках Start харчові добавки "заховали" серед даних про вітамінний і мінеральний комплекси. Окрім зернової основи, в таких сніданках можна знайти і фарбники, і емульгатори, і ароматизатори, ідентичні натуральним.

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