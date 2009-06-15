Проти болів у спині допоможе регулярна зарядка

Людям з болями в спині необхідно частіше займатися фізичними вправами, вважають австралійські медики з Університету Альберти.

Фахівці обстежували здоров`я 240 чоловіків і жінок з хронічними больовими симптомами в спині і встановили, що ті, хто займався зарядкою чотири дні в тиждень, мають вищу якість життя, на 28% менше больових ознак і на 36% понижений ризик інвалідності і фізичної нездатності. Ті ж, хто ходив в спортзал або самостійно займався гімнастикою тільки два або три рази в тиждень, не показали тих же позитивних змін.

Часто через больові відчуття в спині люди уникають фізичної активності, але терапевти стверджують, що навпаки - регулярна зарядка дозволяє значно зменшити біль і попередити серйозніші пошкодження м`язів, хребців і суглобів.

Лікарі провели повторне дослідження. Якщо люди брали участь у фізичній активності два дні в тиждень, біль знизився на 14%; якщо три дні - на 18%. Найзначущіший позитивний ефект від гімнастики помірного навантаження відмічений при заняттях спортом чотири і більше днів щотижня - біль при цьому скоротився на 28%. Якість життя, загальне фізичне і психічне благополуччя покращало на 16, 22 і 28 відсотків відповідно.

ami-tass.ru