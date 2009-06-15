Шафран може стати панацеєю від сліпоти

Квітки шафрану можуть стати основними ліками від сліпоти у людей літнього віку і методом профілактики очних хвороб, що викликають повну втрату зору. До таких висновків прийшла група італійських учених з університету міста Аквіла.

Проведені дослідження показали, що жирні кислоти рослини, що містяться в клітинній мембрані, сприяють зміцненню судин ока, роблячи їх гнучкішими і пружними. Встановлено, що вживання шафрану в їжу приводить не просто до захисту клітин ока, але здатне припинити розвиток хвороб, що викликають сліпоту, серед яких - запалення сітківки ока і дегенерація жовтої плями сітківки.

Крім того, годування тварин харчовими добавками з додаванням шафрану також сприяло захисту ока від шкідливої дії яскравого світла і прямих сонячних променів.

Учені сподіваються, що лікувальний ефект від шафрану може бути корисний і в боротьбі з генетичними захворюваннями органів зору, у тому числі і у молодих людей.

Шафран - запашна садова рослина, традиційно використовувана на Сході як приправа до їжі і ліки. Корисні властивості цієї рослини, що володіє сильним антиоксидантным ефектом, були добре відомі ще в давнину.

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