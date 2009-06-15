Закарпаття: зібрано гроші на сіноптофор

В Закарпатській області волонтери всеукраїнського благодійного фонду «Серце до серця» зібрали на закупівлю медичного обладнання понад 36,5 тис. грн.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила голова Закарпатського штабу фонду «Серце до серця» Оксана ПАЩАК.

За її словами, цього року у Закарпатській області, а саме в Мукачевому та Ужгороді, 163 волонтери зібрали 36 тис. 566 грн.

На ці суму для Ужгородської дитячої міської лікарні планують закупити спеціальний прилад сіноптофор для діагностики та лікування косоокості у дітей, а також кольоротест. Саме ці прилади вирішено закупити, бо патологія очей займає одне з перших місць серед дитячих захворювань, а проблеми з зором має кожна десята дитина в обласному центрі Закарпаття.

О.ПАЩАК також зауважила, що вже четвертий рік поспіль за допомоги 30 тисяч волонтерів фонду «Серце до серця» по всій Україні збираються кошти, на які закуповується діагностичне та лікувальне медичне обладнання, а обстеження на ньому проводяться безкоштовно.

Довідка УНІАН. Всеукраїнський благодійний фонд «Серце до серця» було створено у січні 2006 року для порятунку життя і здоров’я дітей та повернення довіри громадськості до благодійних організацій шляхом провадження діяльності за принципами прозорості, простоти, усестороннього контролю і публічного звітування.