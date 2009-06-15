У Британії підтверджено перший випадок смерті від грипу A/H1N1

У Великобританії зафіксовано перший у країні випадок смерті від грипу A/H1N1. Як повідомляє канал Sky News, померлий був серед 10 пацієнтів, заражених вірусом A/H1N1 у Шотландії.

Ніяких подробиць поки що не повідомляються.

Як повідомляв УНІАН, 11 червня ВООЗ підтвердила 28 тисяч 774 випадки захворювання людей на грип A/H1N1 у 74 країнах, 144 хворих померли. Таким чином, за добу захворіло більше тисячі чоловік і троє померли.

Тому ВООЗ уперше більш ніж за 40 років, офіційно оголосила про введення шостого, максимального рівня загрози пандемії у зв`язку зі стрімким поширенням світом грипу A/H1N1.

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